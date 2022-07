Popolni kaos na novi avtocesti v Črni gori, sredi predora postavil kavč in zadremal (VIDEO)

Črna gora je na avtocesto »princese Ksenije« čakala sedem let, zdaj ko je končno odprta, pa se na njej dogajajo nenavadne stvari, zato se postavlja vprašanje, ali se vozniki sploh znajo obnašati na tovrstni cesti.

Kot pišejo na mondo.rs, nekateri vozijo tudi 200 kilometrov na uro, kar je dvakrat več od dovoljene hitrosti. Nekaj ​​motoristov si je v predoru privoščilo cigareto in na počasnem pasu delalo selfije.

»Zjutraj je tovornjak stal na počasnem pasu, kjer je voznik zajtrkoval in pil pivo. Tudi nam je smešno, dokler ne začnemo razmišljati o vseh drugih, ki morajo tam mimo in za katere takšno početje predstavlja nevarnost,« je za radio Slobodna Evropa povedal direktor avtocestnega nadzora Andrej Mihailović.

En voznik se je odločil za dremež na kavču

»Imeli smo voznika, ki se je s kavčem na strehi avtomobila pripeljal do predora na severnem delu avtoceste. Tam se je odločil ustaviti vozilo in zadremati na kavču. Takšni primeri so zunaj domene prometne stroke. To so zgodbe in teme za psihologa,« dodaja Mihailović.

Na 41 kilometrov dolgem vzponu, od 60 do 1.160 metrov nadmorske višine, se pogosto dogajajo nesreče. Dnevno se pokvari od 20 do 50 vozil, najpogosteje 'zakuhajo'. V prvih petih dneh je zagorelo kar pet avtomobilov. »Gre predvsem za starejša vozila. Najpomembneje je, da ni bilo poškodovanih,« je še dodal direktor nadzora.

Avtocesta ima 20 mostov, 16 predorov in štiri priključke, vse vpadnice še niso dokončane. Stala je skoraj milijardo evrov, Črna gora pa jo bo odplačevala do leta 2035.