Plavaš in srkaš ... Nenavaden prizor na Portugalskem. Reka vina sredi mesta (VIDEO)

Reka vina je pred dnevi poplavila ulice majhnega portugalskega mesta Sao Lorenzo de Barrio, potem ko so v lokalni destilarni počili veliki rezervoarji z vinom, poročajo portugalski mediji.

Šokirani domačini so lahko le opazovali, kako je po njihovih ulicah steklo več kot dva milijona litrov priljubljene tekočine.

Zavladala panika

Kmalu je zavladala panika, saj so se številni zbali, da bi tolikšna količina vina onesnažila lokalno reko, a oblasti trdijo, da so ta scenarij preprečili. Destilarna Levira, kjer se je incident zgodil, se je za neljubi dogodek opravičila in prevzela vso odgovornost. Napovedali so, da bodo vso nastalo škodo pokrili.

Družbena omrežja so se nad dogodkom pošteno zabavala. Mnogi so se pošalili, da bodo rezervirali letne počitnice v tem delu Portugalske, če bo to postalo tradicija ...

»Plavaš lahko, potem pa se med potjo še napiješ. Super,« so se vrstili komentarji na družbenem omrežju X.

Nekaj ​​ljudi je ponudilo tudi svoje 'strokovno znanje', čeprav niso vešči čiščenja, jim gre pa pitje vina res dobro od rok, poroča 24sata.hr.