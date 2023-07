Plačujejo ga za nedelo: najemajo ga študentje in delavci od doma

Vse se je začelo z objavo na twitterju, v kateri je 39-letni Šoji Morimoto v nekaj stavkih predstavil nenavadno ponudbo. Napisal je, da je amaterski pisatelj, ki išče ljudi, ki bi ga opazovali med pisanjem, saj se mu, če je sam, pogosto ne ljubi pisati. »Morda bom tu in tam kaj rekel, v glavnem pa bi rad le, da sedite poleg mene, medtem ko mineva čas,« je zapisal.

Morimoto, ki je bil v preteklosti zaposlen v različnih podjetjih, kjer so mu večkrat očitali, da je neproduktiven oziroma len, prav priden in discipliniran ni niti kot pisatelj, saj mu v nekaj letih še ni uspelo napisati knjige, ki jo ima v načrtu. Glede na to, da so mu ljudje nenehno očitali, da nič ne dela, je ugotovil, da je v tem zares dober. Zakaj torej ne bi delal ničesar ves dan in za denar? »Mogoče bi šli radi v restavracijo, pa vam je nerodno iti samemu. Morda si želite igrati kako igro, a je v družbi en človek premalo. Ničesar ne delam, razen da kratko odgovarjam na vaša vprašanja,« se je ponudil.

Najamete ga lahko za v restavracijo, a več kot prisotnosti od njega ne pričakujte. FOTO: Kim Kyung-Hoon/REUTERS

Najelo ga je več kot 4000 ljudi

Bizarna ideja je padla na plodna tla: od objave ga je najelo več kot 4000 ljudi. Sprva je računal le za stroške potovanja in hrano, po novem pa zaradi množičnega povpraševanja tudi za svojo prisotnost: najem stane 70 evrov. »Vem, kako nerodno je japonskim moškim samim obiskati lokal in naročiti sodo s sladoledom, zato sem takoj privolil,« pripoveduje Šoji. Dobil je že tudi prošnjo za spremljanje med podpisom ločitvenih papirjev, pa tudi za obisk samomorilca po poskusu samomora. Slednji ga je pretresel z izpovedjo, da je nekoga ubil.

Od nekdaj so mu govorili, da je len, zdaj pa je to še unovčil. FOTO: Kim Kyung-Hoon/REUTERS

»Od takrat gledam na ljudi drugače. Ugotovil sem, da celo ljudje, ki so videti popolnoma običajni, pogosto niso to, kar se zdi,« ugotavlja plačani družabnik. Nekateri ga najemajo, ko delajo ali študirajo, saj jim družba olajša to početje. Mnogi so preprosto zdolgočaseni, osamljeni ali potrebujejo koga za pogovor. »Kadar sem s prijatelji, se mi zdi, da jih moram zabavati, z najetim družabnikom pa mi ni treba biti klepetava,« je novinarjem zaupala ena od zadovoljnih strank.

Morimoto je z nenavadno dejavnostjo ali, bolje, nedejavnostjo pred epidemijo zaslužil približno 300 evrov na dan.