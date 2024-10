Pečenega morskega prašička postrežejo z glavo

O okusih, tudi kulinaričnih, se menda ne razpravlja, vendar so prav velike razlike na tem področju pogosto tiste, ki nas šokirajo, ko obiščemo katero drugo državo. Uporabniki reddita so delili najbolj pretresljive izkušnje, ki so jih doletele za jedilnimi mizami med potovanji v tujino.

Na Tajskem je denimo eden od nesrečnežev naročil nekaj, za kar je menil, da so ocvrti piščančji trakci. Na krožnik je dobil ocvrte piščančje kite, ki so na Tajskem priljubljena ulična hrana. Tajska ni dežela, v kateri se lahko zanesete na svoje poznavanje določenih prigrizkov, znameniti čips znane znamke v zeleni pločevinki tam namreč ne pomeni okusa čebule in smetane, ampak zelene alge. »V Hongkongu smo jedli v tradicionalni restavraciji. Na pultu imajo domače stvari za prodajo. Tam je bila posoda z njihovim domačim kimčijem. Ko sem prišla domov, sem presenečena ugotovila, da to ni kimči. Bile so pikantne vložene piščančje noge,« je zapisala ena od uporabnic.

Ne, to niso špageti, ampak ocvrte piščančje kite. FOTO: Sarawut Butharakanha/Getty Images

Za marsikoga ne najbolj prijetna kulinarična presenečenja ponuja tudi kraljevina gurmanov, Francija. Tako je Američanka, prepričana, da od doma naroča znano klobaso andouille, prekajeno klobaso s česnom, naročila andouillette, klobaso iz prašičjih črev, polnjeno s prašičjo drobovino. »Tako slastna je bila, kot se sliši,« je cinično komentirala. V Peruju je jedce iz drugih krajev šokirala porcija morskega prašička. »Mislil sem, da bo samo meso, a je imel še glavo,« je o okušanju živali, ki je v zahodnem svetu predvsem domači ljubljenček, povedal neki uporabnik.

Klobasa s prašičjo drobovino Američanki ni bila všeč.

Surovi ribi, japonski specialiteti, smo se bolj kot ne privadili, drugače pa je s surovim piščancem, ki je za marsikoga velik šok. »Jed je bila videti kot riba, naročil sem jo, mislil sem, da je ribji sašimi na rižu. Dobil sem surove piščančje rezine na rižu. Izkazalo se je, da je restavracija specializirana za to jed,« je poročal turist.