Osebje odkrilo, kako se na dopustu obnašajo bogataši: Arogantni so, povsod polno droge ...

Z denarjem se lahko kupi karkoli, le lepega vedenja in spoštovanja do drugih ne – a zdi se, da tistim z veliko denarja za to pogosto ni mar. Zaposleni v luksuznih restavracijah, hotelih in športnih centrih iz Španije, Grčije in Francije so razkrili nekaj najslabših stvari, ki so jih videli početi bogati.

Rasizem v golf klubu

40-letni bogati ameriški bankir je prišel v golf klub z afroameriškim butlerjem. Bankir ni hotel migniti s prstom, jaz pa sem naivno verjel, da tudi butlerju v življenju ni težko, glede na to, kako bolestno bogat je njegov šef. Toda v nekem trenutku je bankir poslal žogo daleč čez drevesa in rekel najbolj gnusno stvar, ki jo je lahko, na spodbudo zaradi slabega strela. Obrnil se je proti meni in glasno rekel: »Svojemu labradorcu bom rekel, naj gre po žogo,« in butler je planil v grmovje, da bi jo našel.

Ob drugi priložnosti je bogati Nemec najel stanovanje s tremi dodatnimi sobami za svoje telesne stražarje. Že ob prihodu je želel z golfom pregledati celotno hotelsko posest, se usedel na sovoznikov sedež, si med kolena dal steklenico vina, in čeprav sta bili v avtu še dve osebi, je naročil telesna stražarja, da sta tekla za nami. Tekla sta 45 minut in vsake toliko me je prosil, naj pospešim, da bi lahko užival v pogledu, kako sprintata. Ves čas se je zvijal od smeha.

Ženske za najem

Štirje bogati Rusi so za potovanje po grških otokih najeli dve luksuzni jahti. Ena jahta je bila zanje, druga pa za skupino dam, ki so jih tudi »najeli«. Zelo hitro so vse skupaj spremenili v nekaj, kar je spominjalo na pornografski set. Že od jutra so se popolnoma goli sprehajali pred vso ekipo, kmalu pa se je začel seks pred nami. Bilo je grozno, prav nič seksi, kot bi si kdo predstavljal. Bedno, ceneno in nagnusno so te ženske postavljali kot zadnje prostitutke, same pa so bile pijane, smrdljive in zadrogirane. Tudi nas so obmetavali z gnusnimi komentarji, ampak v taki situaciji ne moreš nič, našemu šefu so plačali čoln s posadko, pravilo pa je, da mora biti stranka zadovoljna. Jahta je zasebni prostor stranke, dokler nas ne prosi, da sodelujemo pri njihovih dejavnostih (drogiranje, seks itd.), nimamo druge možnosti, kot da smo diskretni.

Menjava kadi

Nekatere želje bogatih ustrezajo njihovemu življenjskemu slogu, nekatere pa so preprosto arogantne. Tako je arabsko plemstvo bivalo v našem hotelu in si za dva meseca najelo stanovanje. Niso zahtevali le zamenjave preproge, sedežne garniture, zaves in vaz – zahtevali so tudi drugačno kad, ker jim ni bila všeč oblika prejšnje. Nova, ki je prispela, pa je imela pozlačene robove. Osebju je bilo slabo, ko je zaslišalo zvonec iz njihovega stanovanja, vendar so plačevali vse - kaj bi torej lahko storili?

Veren Srb

Ljudje nas pogosto prosijo, da jim priskrbimo mamila in ženske. Droge so lahko dostopne, a strašno drage, ženske pa težje. Vendar moja najbolj nenavadna izkušnja ni vključevala ne enega ne drugega, ampak je šlo za srbskega direktorja, ki je bil izjemno veren. Prvi dan me je prosil, naj premaknem vse pohištvo, mu prinesem cel kup zgoščenk tradicionalne vzhodne glasbe in odprem več steklenic šampanjca, vsaka vredna 1700 dolarjev. Prav tako je zahteval, da ga spremljam, kamorkoli je šel - na plažo, na večerjo, na kup zabav. Ni mi pustil, da bi mu pobegnila, in iskreno, bilo je super. Potem pa se je neke noči, ko sva se midva vrnila z divje zabave, odločil, da mora nujno na Tinos, otok uro oddaljen od Mikonosa, kjer sva bila, da bo lahko molil in prižgal svečo. Najel je ogromno jahto in naslednja stvar, ki se spomnim, je bila ura 7 zjutraj, ko sva bila obkrožena z vernimi babicami, ki so se v konvoju odpravljale do cerkve, poroča 24sata.hr.