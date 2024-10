Opisal, kako bo videti konec sveta: Čakamo na zadnji popolni dan na Zemlji, potem pa … (VIDEO)

Naš planet je mogoče uničiti na različne načine. Od človeškega delovanja in grožnje z jedrskimi vojnami do kakšnega trka asteroida in podobno. Znani fizik Brian Cox je že večkrat spregovoril o tem, kako bi lahko bil videti konec sveta. Če se pred tem ne bo zgodila kakšna druga katastrofa, bo po njegovem vzrok za konec sveta – Sonce. Trenutno je na polovici svoje življenjske dobe, ki naj bi trajala še pet milijard let, je navedel Express.co.uk.

Dobra novica: ne bo se zgodilo še kmalu

Ko zvezdi, kot je Sonce, zmanjka vodika, začne umirati, a seveda ne bo kar nenadoma ugasnila in izginila, ampak ko ji bo zmanjkalo goriva, se bo njeno jedro začelo sesedati, kar bo povzročilo dodatno toploto, kar bo povzročilo, da se bo zunanja plast začela širiti. Vse, kar se dogaja na Soncu, bo seveda vplivalo tudi na Zemljo in sčasoma bo Sonce postalo tako veliko, da bi moralo po Coxovih besedah ​​zapolniti celotno obzorje. Dobra novica je, da se takšen katastrofalni scenarij ne bo zgodil kmalu: čez približno milijardo let bo imel katastrofalen vpliv na naš ranljivi svet.

Zadnji popoln dan na Zemlji

Zaradi sprememb na Soncu se bo tudi Zemlja začela močno segrevati, Cox pa pravi, da nas »čaka še zadnji popolni dan na Zemlji«, a sčasoma življenje na Zemlji ne bo več mogoče in motnje aktivnosti Sonca bodo tako povzročile konec sveta in vsega na našem planetu. Cox je kasneje tudi dejal, da bi lahko širjenje Sonca povzročilo oddaljevanje našega planeta, čeprav bi verjetno še vedno krožil okoli vroče zvezde.

Verjetno se bo zgodilo, da bo Zemlja sčasoma zgorela in njena površina bi postala zgolj pepel. Po šestih milijardah let bi Sonce lahko eksplodiralo in v vesolje izvrglo velike količine plina in prahu ter ustvarilo ogromno meglico. V središču tega, kar je bilo nekoč Sonce, bo ostal le šibak sij, manjši od Zemlje.

Iskanje alternativnega planeta za človeštvo

Coxova teorija govori o obdobju petih do šestih milijard let, kar je nepredstavljivo obdobje in ne smemo se čuditi, da takrat življenja na Zemlji ne bo več. Zaradi številnih nevarnosti nekateri znanstveniki, pa tudi ljudje, kot je Elon Musk, pravijo, da bi morali razmišljati o iskanju alternativnega planeta, na katerem bi človeštvo lahko še naprej živelo.