Oglas, da te kap: v zameno za kuhanje in posteljne užitke ponuja hišo in stanovanje

Kot poroča spletni Kurir, se je v srbskem Negotinu pojavil zanimiv oglas, objavil pa ga je upokojenec: »Podarim hišo, stanovanje in pokojnino.« Išče pa samsko žensko, staro od 30 do 50 let – za ljubezen, seks, hišna opravila in rojevanje otrok. Ob tem poziva, naj se javijo samo resne.

Upokojenec je navedel tudi pogoje, ki naj jih izpolnjujejo zainteresirane ženske. Kot pravi, mora biti izobražena (vsaj srednja šola) in težka do 60 kilogramov. Prav tako išče psihično zdravo osebo, ki ne kadi ali pije alkohola. »Ljubiti mora posteljo, kuhinjo, glasbo in sprehode.«