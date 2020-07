Odslej prepovedana uporaba telefona med hojo

Mesto Jamoto na Japonskem je nedavno prepovedalo gledanje v telefon med hojo. S tem želijo oblasti opozoriti na nevarnosti, saj pešci med gledanjem v telefon ne vidijo dobro dogajanja v okolici.



V predmestju Tokia so tako potnike na podzemnih železnicah presenetili plakati, na katerih opozarjajo na prepoved. Po zvočnikih pa so predvajali opozorilo: »Uporaba telefona med hojo je prepovedana. Prosim, uporabljajte telefon šele, ko se ustavite.«



Mesto ni uvedlo kazni za kršitelje, želijo pa s prepovedjo opozarjati na potencialno nevarnost, ko je nekdo osredotočen na ekran. Številni incidenti V raziskavi, ki jo je japonski mobilni gigant NTT Docomo izvedel pred leti, so ugotovili, da večina ljudi, ki gleda v telefon, ne pride čez cesto brez incidenta. Na primeru enega najprometnejših križišč pri postaji Šibuja namreč dve tretjini udeležencev raziskave nista prišli na drugo stran ceste brez težav. Od tega se jih je okoli tretjina zaletela v drugo osebo, del pa se jih je celo spotaknil in padel.