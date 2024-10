Očeta je skoraj kap, ko je dobil račun za vodo, sin pa je dobil še višjega

Po poročanju hrvaškega portala Slobodna Dalmacija sta neki oče in sin iz Solina od splitskega podjetja za vodovod in kanalizacijo VIK dobila neverjetno visoka računa za vodo, kar je očeta precej razburilo. Živita sicer v stanovanjski zgradbi z devetimi stanovanji, vsak od njiju je v svojem stanovanju.

Oče je bil šokiran, ko je dobil račun za vodo v višini kar 3.513,24 evra. Tako visok znesek je dobil za porabo vode v času od 31. julija do 28. avgusta. Vode je sicer porabil za štiri kubične metre. Omenjeni znesek je ob takšni porabi seveda previsok. Sin, ki je porabil en kubični meter vode več, je po očetovih besedah dobil še višji račun. Na njem je bilo navedeno, da mora plačati kar 4.391,10 evra.

Kot je povedal oče, so mu iz podjetja VIK že pred meseci poslali en račun, na katerem je bilo navedeno, da je bilo porabljenih kar 100 kubičnih metrov vode. »Ej, 100 kubikov?! Toliko ne porabi v enem mesecu cela zgradba,« je povedal in dodal, da so to napako popravili.

Opravičili so se mu

Kot so iz podjetja VIK povedali za omenjeni portal, je prišlo do napake. Dejali so, da so vsi v tej zgradbi dobili višji račun in da so že dostavili nove račune, ki so pravilni. Očetu so se tudi že opravičili.

Takšne napake se bodo podjetjem verjetno še vedno kdaj zgodile, saj se je motiti človeško, a pomembno je, da se jih odkrije in odpravi.