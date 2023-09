O, fuj! Trdi, da je v juhi imel še živo miš (VIDEO)

Si predstavljate, da naročite jed, v njej pa odkrijete še migajočo žival? Točno to naj bi se zgodilo 39-letnemu Samu Haywardu, ki trdi, da je že začel jesti, ko je nenadoma opazil, da se na dnu njegove posodice nekaj premika. Najprej je mislil, da je goba, a je kaj kmalu opazil rep.

Šokirani Sam je vse skupaj posnel in se pritožil, a v lokalu so njegovo pritožbo zavrnili in trdili, da ne gre za njihovo jed. Sam ima zdaj težavo pri dokazovanju, saj naj bi plačal jed z gotovino.

»Začel sem jesti in pojedel sem približno tretjino. Pomislil sem, da je velika goba, a potem je začelo trzati. Nisem ravno strokovnjak za živali, ampak, kako bi lahko bila živa? Najprej sem šokirano opazil rep. Nisem mogel verjeti. Slabo mi je postalo in približno 25 minut sem bil na stranišču, ker sem hotel bruhati. Imam zelo trpežen želodec, ampak to je bilo nekaj popolnoma drugega,« je dejal.

Lokal, v katerem je Hayward naročil jed, zanika, da bi bila to njihova hrana, kar ga je še bolj razjezilo. Pravi, da si je želel le, da se mu opravičijo, a opravičila do zdaj še ni dočakal.