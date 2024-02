Nilski konji Pabla Escobarja sejejo strah v Kolumbiji (VIDEO)

Ko je bil Pablo Escobar sredi 80. let na vrhuncu moči, si je omislil zasebno dirkališče za formulo 1, letališče in živalski vrt. Na njegovem posestvu Hacienda Napoli so obiskovalci lahko srečali žirafe, slone in druge eksotične živali. Ko je kokainski kralj leta 1993 umrl v strelskem obračunu z organi pregona, pa so se vrata živalskega vrta na stežaj odprla.

Nepredvidljivi in agresivni

Escobar je v Kolumbijo pripeljal na stotine divjih živali, med njimi tudi 4 nilske konje. Od takrat so se domači ljubljenčki pošteno razmnožili. Kot kaže, jim vlažna kolumbijska klima dobro dene, saj se jih danes v bližnjih močvirjih sprehaja že 166. S takim tempom jih bo do leta 2035 že več kot tisoč.

Država, ki še pred kratkim ni kazala pretiranega zanimanja za usodo zveri, se je naenkrat znašla pred izzivom. Escobarjevi nilski konji so namreč začeli vdirati v življenjski prostor ljudi, zabeležen je celo napad na lokalno šolo. »Zelo nepredvidljivi in agresivni so,« je za Fox News povedal nek domačin.

Bitka s časom

Oblasti skušajo težavo rešiti na več načinov, vključno s sterilizacijo. Gre za nevaren in povrhu vsega drag postopek. Vsak poseg stane približno 10.000 evrov. Nekaj živali je bilo premeščenih v živalske vrtove v tujini, a se položaj ni bistveno izboljšal. Na mizi je zato tudi najmanj priljubljen ukrep – odstrel. »Smo v bitki s časom«, je izjavila kolumbijska ministrica za okolje Susana Muhamad. Odprava posledic Escobarjevih muh bo kolumbijske davkoplačevalce stala na milijone evrov.