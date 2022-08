Nikoli ne boste ugotovili, katera je mati in katera hči: skupaj hodita na zmenke, nosita enaka oblačila

Joleen Diaz (45) živi v Kaliforniji in slovi kot ena najbolj vročih mam na svetu. Zaradi izjemno mladostnega videza vsi mislijo, da je njena hči Meilani pravzaprav njena sestra. »Mlajši moški me vabijo na zmenke, a jih večinoma zavrnem. Imam vtis, da so si na podlagi mojega profila na instagramu ustvarili lažno podobo o meni,« pravi Diazova, ki ima doma polnoletno hčer.

Čeprav se je od moža ločila pred 14 leti, še ni obupala nad moškimi, zato se s hčerko pogosto odpravi ven. »Ko me na zmenek povabijo mlajši moški, mi to enako laska, kot če to storijo moški mojih let. Mislim, da so mlajši moški bolj nagnjeni k fantaziranju o tem, kako je imeti starejšo žensko, medtem ko so starejši moški pragmatični. Starost zame ni težava, želim pa si najti nekoga, s katerim bom rasla, postala boljša. Ne želim hoditi z nekom, ki se želi samo zabavati.« S hčerko se tako pogosto odpravita na dvojni zmenek. »Ko sva obe v razmerju, greva s fanti pogosto na bovling, na pohod ali plažo ... Meilani me kar naprej sprašuje za nasvete o ljubezni in zmenkih. Všeč mi je, da mi zaupa.«

Vroča mama je postala svetovna senzacija, ko so njene fotografije odkrili mediji. Nihče si ni mogel predstavljati, da je lahko ženska njenih let videti tako mladostno. A Joleen kljub svoji priljubljenosti še vedno ni našla ljubezni svojega življenja: »Raje imam ambiciozne, motivirane moške, polne samozavesti ... Mora biti sposoben prispevati finančno, a tudi čustveno. Mora imeti rad pse, ker imam zlatega prinašalca. Mora biti družaben, a tudi fizično aktiven. To je zame pomembno.«