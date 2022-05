Obnemeli boste, ko boste slišali, koliko je v resnici stara ta ženska

Korejska tiktokerka Msdongan, mati dveh otrok, ki trenutno živi v Kanadi, je s svojim videzom očarala vse na spletnih omrežjih. Ko jo pogledamo, pomislimo, da je stara največ kakšnih 30 let, v resnici pa jih ima že 42.





Zdaj je razkrila, kako ji uspeva ohranjati mladosten videz, kot dve najpomembnejši stvari pa izpostavlja doslednost in način razmišljanja. »Če želite biti zdravi in mladostni, ne poskušajte doseči rezultatov samo z eno metodo. Vključite vadbo, masaže, pazite na prehrano in poskrbite za svoj um.« Poudarja, da je pomembno narediti načrt, kako bomo vse to dosegli, in biti dosleden. Za obraz uporablja silikonske obliže, ki menda preprečujejo nastajanje gub, pri prehrani pa prisega na preprostost. »Običajno je sestavljena iz korejskih domačih zelenjavnih jedi. Piščanca ali ribe jem pogosteje kot govedino ali svinjino.«

Ne gre zanemariti niti uma. »Če pomislim, koliko sem stara, to začuti moje telo, zato treniram svoj um. Če verjamete, da na vaše telo čas nima vpliva, bo telo to sprejelo in bo lahko ustavilo fizične znake staranja za nekaj časa.«