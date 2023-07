Neznancu pomagal do neverjetnega uspeha (VIDEO)

Čeprav pogosto poslušamo, da družbeni mediji kvarijo družbo, mlade in vrednote, širijo nestrpnost, nasilje in podobno, pa se najdejo tudi takšni, ki jih s pridom uporabljajo v dobre namene. Med njimi je mladi Teksašan, znan le kot Red. Ta se je nekega dne znašel v lokalnem nakupovalnem centru in v njem zagledal prizor, ki mu je segel v srce.

Vse, kar sem hotel, je sočloveku izkazati nekaj prijaznosti in v svet spustiti malo dobrote.

Za mizo, polno izvodov njegovega prvenca, je povsem sam sedel 58-letni Shawn Warner. Nekaj časa je Red čakal in opazoval, ali se bo morda pri pisatelju kdo ustavil in ga vsaj povprašal po njegovem delu, če že ne kupil romana. Ker se to ni zgodilo, se je z vklopljeno kamero na mobilnem telefonu do skrušenega avtorja odpravil sam. Shawn je bil presrečen, da nekoga le zanima njegovo delo in Redu je z veseljem pojasnil vsebino romana, v katerem najstnica združi moči z duhom, ki ima več osebnosti, in skupaj razrešita skrivnostni umor njenih staršev.

Oboževal je napete in skrivnostne zgodbe

»Vedno sem oboževal napete in skrivnostne zgodbe, bral sem jih že kot najstnik, zato je bila edina logična poteza, ko sem se želel preizkusiti kot pisatelj, da se tega žanra lotim tudi sam,« je Redu pojasnil Shawn, ki se je nato razgovoril tudi o svojem življenju, družini in karieri, Red pa je vse to posnel in na koncu dodal: »Tega moškega ne poznam in to ni sponzorirana objava. Vse, kar sem hotel, je sočloveku izkazati nekaj prijaznosti in v svet spustiti malo dobrote.«

Čeprav sam zadnje čase ne bere prav dosti, je Red kupil nekaj izvodov. FOTO: Sensay/Getty Images

Posnetek je Red nato objavil na družbenem omrežju in pripisal: »Nakupoval sem in zagledal tega moškega, ki je poskušal promovirati svojo knjigo. Iskreno, sam zadnje čase skorajda ne berem, ampak nekaj mi je reklo, naj nekaj izvodov kupim zase in za svojce.« Redov video je nemudoma prejel ogromno všečkov, ljudje so pohvalili njegovo potezo in ni jih bilo malo, ki jih je zanimalo, kje bi lahko roman kupili. In nekaj dni pozneje se je zgodilo nekaj, o čemer si Shawn ni upal niti sanjati – njegov roman se je znašel na prvem mestu najbolj prodajanih knjig na amazonu. »Človek bi si mislil, da bom kot pisatelj našel besede, s katerimi bi opisal občutke, a jih ne znam,« pa se je na nepričakovani uspeh odzval presrečni Warner.