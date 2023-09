Nezemljani v mehiškem kongresu

Zaslišanje v mehiškem kongresu o obstoju nezemljanov se je hitro izrodilo v farso. Mehiški novinar in raziskovalec neznanih letečih predmetov Jaime Maussan je v parlament prinesel drobni trupli domnevnih vesoljcev, ki da so ju našli v rudnikih v perujskem Cuscu. Mumificirani posmrtni ostanki bitij s podaljšano lobanjo, ki nekoliko spominja na filmskega vesoljčka E. T., naj bi bili po njegovih besedah stari tisoč let, kar da so ugotovili z radiometričnim datiranjem na mehiški javni univerzi UNAM. »Prepričan sem, da je to jasen dokaz, da imamo opravka z nečloveškimi primerki, ki niso povezavi z nobeno drugo živo vrsto na svetu. Nismo sami,« je dejal Maussan. Univerza UNAM novinarjem ni želela predstaviti celotne raziskave, prav tako pa ni povedala, za kako stara primerka gre.

Mehiški novinar in raziskovalec NLP Jaime Maussan je svoje ugotovitve predstavil mehiškim poslancem.

Nezemeljsko bitje z jajčeci?

Posnetki zunajzemeljskih mumij z zaslišanja v mehiškem kongresu so sprožili plaz kritik in posmeha, čeprav je Maussan primerka dal tudi na analizo strokovnjaku za forenzično medicino Joséju de Jesusu Salceju Benitezu, ki je potrdil, da gre za »celovit organizem« z enotno hrbtenico, se pravi, da ni bil sestavljen iz različnih kosov trupel. Na rentgenskih slikah in CT posnetku pa se po njegovih besedah vidi tvorbe, ki bi lahko bile jajčeca, iz česar je Benitez sklepal, da je bil to nekoč »živ organizem, nedotaknjen, biološki in v gestaciji«, torej noseč.

Maussan je »vesoljce« kazal že v letih 2015 in 2018.

Mimogrede, dr. Benitez je Maussanov dolgoletni sodelavec. In še enkrat mimogrede: Maussan je nezemljana javnosti predstavil že leta 2015, pa se je izkazalo, da gre za mumijo človeškega otroka, ki so ji umetno preoblikovali lobanjo. Tri leta pozneje je spet našel »vesoljce«, za katere se je hitro našla znanstvena razlaga, saj je šlo za pasjo lobanjo, ki so ji izbili vse zobe in skrajšali gobec, čez pa potegnili umetno kožo, kakor so ugotovili na mehiškem vladnem inštitutu za pravno medicino in forenzične vede.

Poziv iz Peruja

Oglasili pa so se tudi Perujci. Ministrica za kulturo Leslie Urteaga je poudarila, da nobena znanstvena ustanova v Peruju ni identificirala posmrtnih ostankov za nečloveške, in se vprašala, kako so omenjeni ostanki sploh prišli v Mehiko. »Ministrstvo je vložilo kazensko ovadbo proti ljudem, ki so sodelovali s temi gospodi,« je dodala, govoreč o Maussanu in njegovih partnerjih. »Zanima me, kako so posmrtni ostanki iz predkolonialnih časov lahko zapustili državo,« je še povedala novinarjem.

Čeprav Maussan trdi, da gre za prava vesoljca, so znanstveniki hudo skeptični.

800 nepojasnjenih videnj so našteli v ZDA.

Odgovor Nase

O nezemljanih oziroma videnjih neznanih letečih predmetov (NLP) so julija letos razpravljali tudi v ameriškem kongresu, pri čemer niso potrdili njihovega obstoja, so pa sklenili, da je treba od vojske zahtevati večjo transparentnost glede tega. Piko na i je postavila ameriška vesoljska agencija Nasa, ki je uradno sporočila, da v dosedanjih opažanjih ni dokazov o nezemeljski dejavnosti. To sicer ne pomeni, da so izključili obstoj nezemljanov, temveč le, da podatki o 800 opažanjih NLP ali drugih nerazložljivih pojavih ne zadostujejo za dokončne sklepe.