Neverjetno, koliko denarja pričakujejo za sliko (FOTO)

Sredi novembra na dražbo prihaja slika enega najbolj cenjenih belgijskih umetnikov Renéja Margitta, za katero dražbena hiša Christie's pričakuje kar neverjetnih 85 milijonov evrov. Gre za eno od 27 slik, v katerih je Margitte eksperimentiral s svetlobo, od tod tudi naslov serije L'empire des lumières oziroma po slovensko Kraljestvo svetlobe. Naslikal je denimo svetlo nebo, kot bi bil dan, pod njim pa večerni prizor s temnimi stavbami, drevesi in drugimi elementi, denimo prižganimi cestnimi svetilkami in podobno. Eno od slik iz te serije so prodali že leta 2022 na dražbi v Londonu za 70 milijonov.

Sprva je bil njegov slog impresionističen, šele pozneje se je posvetil nadrealizmu. FOTO: Wikimedia Commons

»Margitte je ikona nadrealizma in slika, ki jo bomo na dražbi ponudili tokrat, je po mojem mnenju najlepša in na opazovalca naredi največji vtis. Osebno nisem mogel umakniti oči z nje,« je dejal strokovnjak za umetnost 20. in 21. stoletja pri dražbeni hiši Christie's Max Carter. Kot je dodal, bo šel velik del denarja z dražbe v dobrodelne namene.

Slika pipe

René François Ghislain Magritte se je rodil leta 1898 v Belgiji, tam je star 68 let tudi umrl. Navdušenje nad umetnostjo je kazal od mladih nog in pri 12 letih je začel obiskovati tečaj risanja, tri leta pozneje je ustvaril svojo prvo sliko. Sprva je bil njegov slog impresionističen, šele pozneje se je posvetil nadrealizmu. Ena njegovih najbolj znanih nadrealističnih slik je slika pipe, pod katero je v francoščini zapisal To ni pipa. Ko so ga vprašali, zakaj je pod sliko pipe napisal, da to ni pipa, je odgovoril: »Ker to res ni pipa, kar poskusite jo napolniti s tobakom.«