Ne boste verjeli, v najemniškem stanovanju so gojili kokoši

Navadno se pritožujemo čez najemodajalce, vendar pa tudi marsikateri podnajemniki povzročajo hude glavobole lastnikom stanovanj. Vsekakor si bo zadnjega podnajemnika do smrti zapomnil Šanghajec, ki se je po dveh letih odločil od blizu ogledati, kaj se dogaja z njegovo nepremičnino. Šokiran je ugotovil, da je njegovo lično opremljeno hišo najemnik spremenil v – kokošnjak!

Najemodajalec tega pravzaprav sploh ne bi izvedel, če ga na smrad in nenavaden hrup, ki je prihajal iz stanovanja, ne bi opozorili sosedje. Sam je namreč, zadovoljen s skromno rento, ki mu jo je prinašala vedno pravočasno plačana najemnina, zaupal najemniku in ga vse do nedavnega ni hodil nadzorovat. »Smrdi,« je razjarjen komentiral za Dianshi News, potem ko si je na pobudo sosedov končno ogledal stanovanje. »Tla in tudi stene so močno poškodovani. Potrebna je temeljita prenova, sicer tam nihče ne more živeti,« je potožil. Najemnina, ki jo je prejemal zadnji dve leti, za takšno prenovo še zdaleč ne bo dovolj.

Lastnik se je zelo trudil, da bi bilo stanovanje privlačno opremljeno.

Zgolj zaprli okna

»Zelo sem žalosten, da je hiša, ki sem se jo tako trudil lepo opremiti, uničena na ta način,« dodaja najemodajalec, ki ga je hladen tuš zaradi oddajanja nepremičnine doletel, toliko bolj, ker se je tega posla lotil prvič. Osmoljenec je sicer poklical policijo, pravno pa ima možnost terjati odškodnino od podnajemnika. Vendar pa ni nujno, da bo najemnik sploh sposoben plačati stroške. In če nima dovolj denarja, bo vsako preganjanje na sodišču le še večji strošek za že tako oškodovanega najemodajalca.

Identitete najemodajalca in njegovega najemnika kitajski mediji niso razkrili. Je pa pred kamero spregovorila soseda s priimkom Wu, ki je dejala, da so se sosedje zaradi smradu najprej obrnili neposredno k prebivalcem v nepremičnini, a so ti ob opozorilu zgolj zaprli okna, da se smrad ne bi tako zelo čutil v okolici hiše.