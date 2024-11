Nasedli umetni inteligenci in odšli na parado, ki je ni bilo (VIDEO)

Medtem ko nekateri ne morejo prehvaliti umetne inteligence, za katero so prepričani, da nam bo močno olajšala življenja, so drugi precej bolj zadržani, mnogi celo prestrašeni. Da nam jo lahko računalniški algoritmi tudi zagodejo, se je izkazalo pred dnevi v Irskem, ko se je na spletu pojavilo vabilo na parado ob noči čarovnic. Ta naj bi potekala na ulicah Dublina in na stotine domačinov in turistov se je navdušeno odpravilo v središče mesta, kjer pa jih je pričakalo – nič. Kup drugih zabave željnih ljudi, mask in obljubljenega sprevoda pa nikjer.

»Da nekaj ni v redu, sem posumil takoj, ko sem videl vse te ljudi, ni pa bila cesta ograjena in tudi policistov ni bilo na spregled, oboje je sicer stalnica med paradami v Dublinu,« je dejal Bertie Brosnan, ki je prav tako nasedel lažnemu vabilu. Njemu enakih je bilo toliko, da so za dalj časa ohromili potniški promet, ko so za nenapovedano zborovanje izvedeli policisti, pa so ljudi pozvali, naj se mirno razidejo, saj v mestu ni prijavljen noben večji dogodek ali zborovanje.

Lažna novica

Lažna novica je bila sicer objavljena na spletni strani, katere glavni namen je ustvarjanje prihodkov od oglasov, kljub temu pa mora vsebovati tudi nekaj novic. Upravljavci strani so za to, najbrž, da bi prihranili, uporabili umetno inteligenco in ji pustili proste roke, iz neznanega razloga pa se je program odločil, da si izmisli in objavi vabilo na parado. Najbrž je veliko ljudi s pomočjo spletnih brskalnikov iskalo parado v Dublinu, ugibajo poznavalci. To izmišljeno vabilo je nato zaživelo svoje življenje in začelo krožiti po spletu, kjer ga je videlo na stotine ljudi, redki pa so se odločili zadevo preveriti še pri kakšnem drugem viru.

»Ko sem kliknil na domačo stran, mi je takoj v oči padlo ogromno število oglasov na njej. To se mi je zazdelo sumljivo in seveda sem pomislil, da gre za stran z lažnimi novicami, namenjeno zgolj za ustvarjanje prihodkov od oglasov. A sam imam nekaj znanja s tega področja, večina te povezave najbrž ne bi videla, še posebej, ker je bila spletna stran dobro narejena,« pa je dejal Martin Meany, ki je priložnost izkoristil za to, da ljudi posvari, naj bodo na spletu previdni in naj raje dvakrat preverijo, ali dogodek, ki se ga želijo udeležiti, tudi res obstaja.