Napnite oči in poglejte še enkrat: to je optična iluzija, ki navdušuje splet (FOTO)

Zaupate svojim očem in tem kar vidite? Če na fotografiji vidite oranžne in modre kroge, potem vas moramo razočarati in vam povedati, da vas oči varajo. Profesor David Novick je na twitterju objavil serijo zanimivih optičnih iluzij, zaradi katerih se boste začeli spraševati, ali je res kar vidite.

Ena izmed teh iluzij, ki je zmedla mnoge uporabnike twitterja je tudi spodnja, na kateri je prikazanih osem barvnih krogov – konfetov, ki so pravzaprav enake barve, a je zaradi barvnih črt videti, da so konfeti drugačne barve. Gre za priljubljeno Munker-White iluzijo, ki jo je Novick poimenoval konfeti in pri preveč povečani sliki ne deluje.

Če o po vsem tem še vedno niste povsem prepričani, kakšne barve so kroglice, vam predlagamo, da ostale pokrijete z roko in se osredotočite na vsak konfet posebej.