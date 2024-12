Najboljši safari na svetu stane 148.460 evrov

Najboljši safari na svetu, tako pompozno je podjetje Roar Africa s sedežem v New Yorku poimenovalo luksuzno popotniško ponudbo za tiste z globokimi žepi. Potovanje traja 12 dni, v tem času pa popotniki obiščejo štiri najbolj znane zanimivosti na črni celini – Viktorijine slapove med Zambijo in Zimbabvejem, delto reke Okavango v Bocvani, domovanje gorskih goril v Ruandi in veliko selitev divjih živali v Keniji.

Iz kraja v kraj potujejo z zasebnim letalom Emirates Executive Private Jet – razkošnim, po meri prilagojenim letalom airbus A319 z desetimi zasebnimi kabinami, ki imajo vsaka svojo kopalnico, ter bivalnim prostorom in jedilnico.

Na letalo vstopite po rdeči preprogi

Popotniki se na letalo, ki jih pričaka v Dubaju, podajo po rdeči preprogi. Na krovu jih pričakajo udobna postelja s snežno belimi rjuhami ter jedilnica, v kateri strežejo prestižni šampanjec dom perignon, rakce, kaviar in druge elitne specialitete. Kot pravijo pri podjetju, ki organizira safari, postrežba občutno presega običajno letalsko ponudbo prvega razreda. Popolnega razvajanja so deležni tudi na točkah, kjer se ustavljajo, znamenitosti pa jim razkazujejo najboljši lokalni vodniki in strokovnjaki.

Cena potovanja znaša vrtoglavih 165.000 dolarjev (148.460 evrov), toda direktorica podjetja Roar Africa Deborah Calmeyer pravi, da še nikomur ni bilo žal, da je odštel takšno vsoto. »Ko enkrat stopijo na letalo, si rečejo, da ne bodo nikoli več potovali drugače,« je prepričana direktorica.

Od točke do točke se prevažajo z luksuznim airbusom. FOTO: Roar Africa

Če vas je zamikalo, da bi izkusili čarobno avanturo, lahko to najprej storite avgusta 2025. No, pa imate dobro idejo za Božička ali dedka Mraza, mi pa držimo pesti, da imata dobra moža, ki vam prinašata darila, vsaj zlato kreditno kartico, če že ne bazena s kupom zlatnikov.