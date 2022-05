Mladenko želeli vreči z letala, če ne zakrije svojih prsi

Neka ženska trdi, da so so jo hoteli vreči z letala, če ne zakrije svojih prsi, poroča The Sun. Svoj ogorčen video nad početjem družbe Alaska Airlines je mladenka delila na omrežju Tiktok, na katerem ima oblečeno majico, ki sicer ima globok dekolte, ampak prsi so večinoma skrite, ter kratke hlače.

Tiktokerka @badbish1078 trdi, da so usluženci omenjene letalske družbe želeli, da se preobleče, preden bi jo spustili na letalo, ampak mladenka se je zahtevi uprla.

Nedavno pa so tuji mediji poročali še o enem podobnem dogodku, ko so zvezdi serije Love Island Australia povedali, da njena oblačila razkrivajo preveč in da s tem krši pravila oblačenja letalske družbe, s katero je letela na otok Bali. Prosili so jo, da se zakrije, televizijska zvezdnica pa je to dojela kot zasramovanje, saj se ji njena oblačila niso zdela nespodobna.