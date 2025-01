Med kopanjem ga je pod vodo potegnila hobotnica (VIDEO)

Italijanski maneken in fotomodel je med počitnikovanjem na Sejšelih doživel nenavadno srečanje, ki bi marsikomu nagnala strah v kosti. Ko se je zapeljivo sprehajal po plitvini, pri čemer ga je nekdo snemal, je nenadoma klecnil in padel v vodo. Več kot očitno presenečeni Federico Cola je dvignil nogo, da bi preveril, kaj se dogaja, takrat pa je opazil, da se njegovega gležnja oklepa precej velika hobotnica. Z nekaj truda mu jo je uspelo odstraniti in prinesel jo je na kopno, da bi žival pokazal kameri.

Težko jo je spravil s sebe, hobotnice se »plena« namreč močno oklenejo, in na njegovi roki je bilo mogoče videti okrogle sledi seskov, čeprav se je do takrat Federico s hobotnico že povsem spoprijateljil. Je pa objava pritegnila pozornost organizacije, ki poskuša hobotnicam, ki so znane kot ene najbolj inteligentnih živali na planetu, zagotoviti bolje pogoje za življenje.

V organizaciji OctoNation so bili zgroženi nad tem, da je Italijan hobotnico odnesel iz vode in jo tako dolgo zadrževal na zraku, saj da je živali to povzročalo ogromen stres, poleg tega je bilo to povsem nepotrebno. Federico je, kot kaže, z organizacijo nato stopil v stik in pojasnil, kaj se je dogajalo, saj so se mu opravičili.

Poželi mnogo pohval

»Po tem, ko smo se pogovorili, smo ugotovili, da je šlo najverjetneje za precej staro hobotnico, ki se je obnašala, kot se te živali obnašajo, ko se njihovo življenje bliža h koncu. Žal nam je, da smo se odzvali, preden so nam bila znana vsa dejstva in se zapletli v javni prepir. Zdaj razumemo, da je imel Federico dobre namene, saj že vse življenje občuduje hobotnice,« so zapisali na družabnem omrežju, njihov komentar pa je požel ogromno pohval.

»Spoštovanje! Ne vem, kakšen je bil vaš prvotni odziv, niti ga ne bom iskala, a moj globok poklon vsakemu, ki je pripravljen priznati, da je ravnal/sklepal/reagiral narobe. Vsem nam ste lahko za zgled in res bi bilo lepo, če bi tako ravnalo več spletnih uporabnikov,« je opravičilo denimo komentirala Jill.