Redko videno: malček se je prvič rodil pri šestih, drugič pri osmih mesecih (FOTO)

Triindvajsetletna Angležinja Lisa Coffee je med veselim pričakovanjem izvedela novico, pred katero trepeta vsaka nosečnica. Otrok, ki ga je nosila pod srcem, je bil resno bolan, imel je spino bifido, prirojeno okvaro, pri kateri vretenca niso popolnoma izoblikovana, del hrbtenice pa je nezaraščen.

Zdravniki so se odločili, da bodo plod pri šestih mesecih oziroma 27 tednih nosečnosti operirali. Luco so vzeli materi iz trebuha, izvedli poseg in ga nato vrnili v maternico, kjer je ostal do 38. tedna nosečnosti. »Redko, v enem primeru na 1000 nosečnosti, je treba opraviti tovrstno operacijo,« je pojasnila zdravnica dr. Hana Patel.

Je preprosto najbolj neverjeten deček.

»Je preprosto najbolj neverjeten deček in neskončno hvaležni smo, da je prišel tako daleč,« pravi Lucova mama, ki upa, da bo sin nekega dne shodil, čeprav napovedi zdravnikov niso tako optimistične. Ljudje s spino bifido imajo različne težave, odvisno od tega, kje imajo okvaro in kako hude so odprtine v hrbtenici; pri nekaterih otrocih se lahko razvijejo le težave s kožo, drugi s hudimi oblikami pa ne morejo pravilno hoditi ali se gibati. Pojavijo se lahko še okužbe, kot je meningitis, in povzročijo trajno poškodbo možganov.

Kombinacija dednih dejavnikov in okolja

Okvara je kombinacija dednih dejavnikov in okolja, nastanek pa lahko prepreči uživanje folne kisline med nosečnostjo. »Čeprav je življenje s spino bifido pogosto težko, lahko mnogi posamezniki živijo neodvisno in izpolnjujoče življenje,« je poudarila dr. Patelova.

Zdaj enoletni Luca je moral po rojstvu prestati še nekaj operacij na možganih in hrbtenici; ima brazgotino na hrbtu in stanje, znano kot chiarijeva malformacija, pri katerem se mali možgani razširijo v hrbtenični kanal. Redno obiskuje fizioterapije, ki staršem vlivajo upanje, da bo njegova prihodnost svetla.