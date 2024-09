Ljubico dobesedno vrgel z jahte, ko je zagledal partnerko (VIDEO)

V svetu sodobne tehnologije je težko karkoli zamolčati, zato je splet preplavljen z videoposnetki posameznikov, ki »pri dejanju zalotijo ​​svojega partnerja«, eden takšnih je zdaj postal viralen. Več kot dva in pol milijona ljudi je nejeverno opazovalo, kaj je naredil fant, ko je med poljubljanjem druge zagledal partnerko.

Na začetku videa vidimo mladeniča, ki se na jahti poljublja s prelepo temnopolto žensko in na prvi pogled deluje kot očarljiv romantičen prizor, nato pa v kader vstopi blondinka, za katero izvemo, da je njegovo dekle. Sledi prizor, ki je marsikoga pustil brez besed, saj je storil, kar bi le malokdo pomislil.

Ko je zagledal partnerko, je čim hitreje pograbil svojo ljubico in jo vrgel čez ograjo v morje ter še naprej brezbrižno stal in mirno gledal partnerko, ki se mu je besno približevala.

»Kdo je tisto dekle, s katerim si bil?« je besno ponavljala svetlolaska in prosila za potrditev prijateljice, njen fant pa je le pogledal in ponavljal: »O katerem dekletu govoriš, nimam pojma?«. Posnetek je zaokrožil po TikToku, pa tudi po drugih družbenih omrežjih, kako je bilo to metanje v morje ljubice in milo rečeno nenavadna utemeljitev videti, si oglejte spodaj, poroča mondo.rs.

Preberite še: