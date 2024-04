Hrvaška zvezdnica razkrila, kaj se počne na jahtah ...

Resničnostna zvezdnica in protikandidatka na predsedniških volitvah na Hrvaškem Ava Karabatić se zadnje tedne pogosto oglaša na različne teme. Zdaj je spregovorila o prostituciji.

»Vem, da vas vse zanima, kako deluje tista famozna elitna prostitucija, jaz pa bi pograbil besedo 'elita', od kdaj so prostitutke 'elita'? Ve se, kdo je elita, slavni zdravniki, piloti itd. Čeprav poznam nekaj 'elitnih prostitutk', ki sem jih srečala v svetu zabave, vem, da teh storitev ne uporabljajo samo starci ali moški, ki si želijo avanture, ampak tudi veliko slavnih hrvaških odvetnikov.

Navadne prostitutke delujejo po principu zagotavljanja storitev v hotelih za tujce, pri čemer so pogosto vpleteni hotelski menedžerji, recepcija in natakarji. V mojem rodnem Splitu je enako žarišče prostitucije kot v drugih mestih na obali. Njihovo število narašča poleti, ko plujejo luksuzne jahte. Klientela je precej radodarna, če se v Splitu usedeš v taksi, te za teden dni odpeljejo v marino in pristanišče, drage restavracije, dober avto, v ozadju pa pika na i je služiti stari bogati kozi, dno dna. Samo želim vam pokazati pravo resnico o 'damah noči', ki jih spremljate na Instagramu in ki so idoli mlajše generacije.«

Denar zaslužila sama

Pravi celo, da jo imajo za elitno prostitutko, a trdi, da ​​si je denar zaslužila sama. »Za nekatere sem tudi elitna prostitutka, ker sem slavna in na svojem Instagramu objavljam provokativne slike. Živim od svojih slik in si jih lahko privoščim, predvsem pa sem si sama zaslužila.«

»Poleg tega, da sem zvezdnica, sem za razliko od ostalih diplomirana profesorica italijanščine in latinščine«.

Zvezdnica je pred tem spregovorila o svoji odločitvi, da bo kandidirala na državnozborskih volitvah. »Ja, res je, prijavila sem se na državnozborske volitve. Ideja za to je prišla že pred nekaj leti, leta 2019, ko sem kandidirala za predsednico države. Vendar je bilo takrat vse zabavno in smešno, zdaj pa sem dozorela in to resno jemljem. Zdravljenje od alkoholizma, ki sem ga prestala, me je zelo spremenilo, moram se pohvaliti, že nekaj mesecev sem trezna in sem ugotovila, da tukaj nekaj ni v redu, da je treba nekaj spremeniti v državi. Zakaj bi torej sedela križem rok?« je dejala Karabatićeva in razkrila, da ji politika ni povsem tuja:

»V šoli sem imela predmet Politika in vladanje, tako da o tem vem veliko. Mimogrede, nisem študirala kot politologinja, malokdo pa ve, da sem diplomirala na Filološki fakulteti, kjer sem študirala italijanščino. Želela sem postati profesorica, a takrat sem bila v razmerju s fantom in zgodil se je ljubezenski zlom, nakar sem se preselila v Beograd in poskusila srečo v resničnostnem šovu, « poroča mondo.rs.