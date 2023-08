Kristina (30) posnela seks z ljubimcem, vse poslala njegovi ženi, sedaj je obsojena: Bal se je za lastno varnost

Kristina (30) je bila spoznana za krivo in obsojena vsiljivega obnašanja do žene in tudi očeta svojega ljubimca. Obsojena je bila na eno leto pogojne kazni zapora. Sodba je pravnomočna in se lahko ženska nanjo pritoži. Kot piše v sodbi, je od februarja do septembra v Zagrebu ženi svojega ljubimca pogosto pošiljala sporočila in jo »žalila, da je grda, debela, da je njena mama kriva za njen videz«. Sporočila je podkrepila z grožnjami, da bo videla, kaj sledi, da bo tretja svetovna vojna, piše Danica.hr.

Poleg tega je ljubimčevi ženi in njegovi materi pošiljala fotografije pornografske vsebine z ljubimcem, prihajala v stavbo na naslovu bivanja staršev. Enkrat je prišla celo do vhodnih vrat njunega stanovanja, kjer je poskušala govoriti z očetom, ki jo je nagnal. Vse skupaj je pri poskočnem moškem »povzročilo strah za lastno varnost, pa tudi za varnost svojih družinskih članov ter občutek vznemirjenosti in tesnobe«. Očetu ljubimca je za nameček pošiljala tudi SMS-sporočila z žaljivo vsebino, v katerih je »žalila njega, njegovo ženo in njunega sina ter na ulici njegovega bivališča in okoliških ulicah puščala papirčke, na katerih je za njegovega sina napisala, da imata zunajzakonske otroke«.

Med preiskavo je vse priznala. Opravičevala se je s tem, da je njen ljubimec oče njenih dveh otrok, ki ju nikoli ni priznal, čeprav so šli na analizo DNK, zanje pa ne plačuje preživnine.