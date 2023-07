Kmet (33) preživel udar strele, lota ne bo več igral

»V prihodnje ne bom nikoli več igral lota! Saj ne bom imel nikoli več takšne sreče, kot sem jo imel včeraj,« je pripovedoval Markus Dolinar, potem ko so mu v torek popoldne dovolili, da zapusti bolnišnico. V 33-letnika je v ponedeljek okoli 20. ure namreč udarila strela, zgodilo se je v času silovitega neurja v kraju Maria Rain, na Celovškem je to. In kot da tudi to ne bi bilo dovolj, je moral reševalni helikopter še zasilno pristati.

Dolinar je šel v ponedeljek zvečer s svojo nosečo partnerico Karin do svojega ovčjega pašnika: »Sledil je čisto rutinski pregled električne ograje, nekaj se je govorilo o bližajoči se nevihti ...« Potem se je dogajalo z veliko hitrostjo: v le nekaj minutah so se zgrnili oblaki, potem pa je z vso močjo izbruhnila nevihta. »Začelo je deževati in potem je dvakrat zagrmelo ... Vedel sem, zato sem Karin zavpil, 'zelo blizu je, takoj morava stran'!«

Rešilo hudih opeklin

A bilo je prepozno: ko je hotel zapreti le še tista vratca na ograji pašnika, je v ograjo že udarila strela. »Kot da bi vame trčil tovornjak ali pa vlak. V glavi je utripalo in postalo na lepem vse modro. Za nameček me je vrglo še nekaj metrov proč.«

Po besedah ​​zdravnikov je imel 33-letnik salamensko srečo, in to večkratno, saj je vratca držal za macesnov les, ne pa za eno od pocinkanih površin. Pa tudi zato, ker je bil že moker od dežja, kar ga je rešilo hudih opeklin.

Njegovo dekle mu je takoj po udaru strele dalo prvo pomoč in obvestilo reševalno ekipo. Ekipa nujne medicinske pomoči je bila s helikopterjem že kmalu na kraju nesreče in lahko je z bolnikom odletela naravnost proti celovški kliniki. Vendar pa je moral helikopter že po nekaj minutah zaradi hudega neurja zasilno pristati. Po Dolinarja so zdaj prišli z reševalnim vozilom in ga slednjič le spravili do bolnišnice.

Helikopter, ki je prišel po ponesrečenca, je moral zaradi neurja zasilno pristati, v bolnišnico so ga spravili z reševalnim vozilom.

»Največja hvala reševalni ekipi! Neverjetno, tvegali so vse, da bi me čim prej pripeljali v bolnišnico,« se je zahvaljeval 33-letni kmet slovenskega rodu. Ki pa se sploh ni rodil drugič, pač pa že tretjič!

Že leta 2002 je imel podobno srečo, še posebno ker je imel ob sebi srednješolska učitelja Christi Rantitsch in Floriana Wieserja, ki sta dijaku Markusu med šolskim pohodom po Karavankah s hitrim ukrepanjem že takrat rešila življenje. Za kar sta dobila tudi priznanje koroškega glavarja. Dijaka Dolinarja so med pohodom pičile ose, zaradi česar sta odpovedala njegovo dihanje in prekrvitev. Dečka so s helikopterjem še pravi čas odpeljali v bolnišnico in ga rešili.