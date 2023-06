Ker se je počutil nesprejetega, je uprizoril lastno smrt

Spletna družbena omrežja so leglo vseh mogočih neumnosti, za všečke in naklonjenost so nekateri pripravljeni storiti skoraj vse. Belgijski tiktoker David Baerten je s svojimi sledilci delil zgodbo, ki marsikomu, če bi bil vanjo vpleten, najbrž ne bi bila smešna, kaj šele vredna​ všečka. Da bi izvedel, kaj si sorodniki v resnici mislijo o njem, se je namreč odločil uprizoriti lastno smrt. Pri tem so 45-letniku, na spletu znanem kot Ragnar le Fou, pomagali žena in otroci.

Novico je z objavo na družbenem omrežju razširila njegova hči. »Počivaj v miru, očka. Nikoli te ne bom pozabila. Zakaj je življenje tako nepravično. Zakaj ti? Moral bi nekoč postati dedek. Imel si vse življenje pred seboj,« je zapisala in dodala, da ga ima rada. Družina je šla celo tako daleč, da je razposlala vabila za lažni pogreb. Ta naj bi potekal prejšnji konec tedna v bližini mesta Liege. Udeležili so se ga mnogi člani širše družine in prijatelji. Ko so čakali, da se bo obred začel, je priletel helikopter. Počasi se je spustil na zemljo, iz njega pa je stopil nesojeni mrlič. Kot kaže posnetek, so prvi k njemu pohiteli žena in otroci, medtem ko so preostali pogrebci, ki niso vedeli za potegavščino, onemeli.

Prihod helikopterja je zmedel pogrebce. FOTO: Osebni arhiv

Tiktoker je medijem pojasnil, da se za kruto potegavščino ni odločil zaradi všečkov, temveč zato, ker se je med širšim sorodstvom počutil nesprejetega. »Nikoli me nikamor ne povabijo. Nihče me ne opazi,« je potarnal in dodal, da jim je hotel dati lekcijo. Namen je očitno dosegel, saj so po potegavščini mnogi spet stopili v stik z njim.