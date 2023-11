Kalifornijka ima vsajenih 52 tehnoloških implantatov, kar počne z njimi impresionira

Nekoč so imeli čarovniki čarobne klobuke in magične zaboje, danes pa njihove točke vključujejo pripomočke, ki so plod najnovejšega tehnološkega znanja. Vdova po slavnem ameriškem čarovniku Amazing Johnatanu Anastasia Synn ima za izvajanje svojih točk pa tudi kot pripomoček v vsakdanjem življenju v telesu kar 52 tehnoloških vsadkov.

V teh dneh je prejela uradno priznanje Guinnessove knjige rekordov, ki potrjuje, da je trenutno človek z največ tehnološkimi vsadki na svetu. Zaradi nje so v Guinnessovi knjigi rekordov uvedli novo kategorijo, saj do sedaj še nihče ni poskušal podirati rekorda s številom tehnoloških vsadkov v telesu.

Vsadek v levi roki pokliče hčerino telefonsko številko.

Vsadki v njenem telesu so namenjeni najrazličnejšim opravkom. Nekateri odpirajo ključavnice, drugi iščejo kovinske predmete, tretji pokličejo točno določeno telefonsko številko. Eden od vsadkov, ki ga ima všitega v dlan, celo vibrira.

Pravi, da je biohekerka

Anastasia je po poklicu čarovnica, saj služi denar z nastopi, ki vključujejo čarovniške trike, o sebi pa pravi, da je biohekerka – oseba, ki spreminja svoje telo z namenom, da bi s pomočjo tehnologije olajšala svoje življenje. Med vsadki ima tudi največji magnet, kadar koli vsajen v človeka, in magnet, ki prenaša zvok. Najpogosteje pa uporablja čip v dlani, ki odklepa vrata njenega stanovanja. Kot pravi, je ta stik s tehnologijo okrepil njene čute, povezane z njo.

»Povem vam lahko, ali vaša mikrovalovna pečica preveč seva, saj začne v tem primeru moja roka vibrirati,« pravi. Vsadki so zelo priročni tudi za razne praktične opravke, kot je iskanje izgubljenega uhana. »Vsadek v moji levi roki pokliče hčerino telefonsko številko, v desni moževo,« dodaja. Rekorderka razkriva, da še zdaleč ni zaključila in da komaj čaka, da si bo dala vsaditi še kaj.

Načrtuje vsadek zaradi pokra

Trenutno načrtuje vsadek, ki ji bo omogočil, da bo pri igri pokra karto zgolj postavila na nogo, kjer ima vsajen optični čitalnik, nato pa bi ji računalnik po vsadku v ušesu prišepnil, katere karte ima, zaradi česar bi poker lahko igrala z zaprtimi očmi.

Čeprav se vsajanje tehnoloških vsadkov sliši nenavadno, pa Anastasia ni edina, ki to počne: obstaja celo skupnost biohekerjev, ki med seboj izmenjujejo izkušnje in mnenja na temo življenja na tehnološko najsodobnejši način.