Je stevardesa posnela NLP? Ta posnetek vam bo dal misliti (VIDEO)

Stevardesa letalskega prevoznika Wizz Air je prepričana, da je med letom na iz Lutona na Poljsko opazila NLP. 36-letna Denisa Tanase je, ko je na nebu opazila čudovit prizor na nebu, vzela v roke telefon in posnela vse vse skupa. Da je ob snemanju posnela še neznan predmet, je ugotovila, ko je še enkrat pogledala posnetek.

»Že leta sem stevardesa, pa še nikoli nisem videla česa podobnega,« je dejala in dodala, da s prostim očesom predmeta ni videla, zato je o tem vprašala pilota. »Vsi smo bili zmedeni. Nihče ni nič videl in ni bilo turbolence. Bilo je čudne oblike in roza barve. Najprej smo mislili, da gre za odsev, a potem smo opazili premikanje in gibanje.«

Kljub posnetku ni bil nihče pretirano zaskrbljen. Dodala je še, da se je vedno spraševala o tem, ali so Nezemljani resnični, zdaj pa je prepričana da so. »Tako sem bila vesela, da sem to ujela na posnetek. Kako je to mogoče? Zdaj res verjamem še bolj kot prej. Moja družina in prijatelji so prepričani, da gre za Nezemljane. Verjame ji tudi mož.«