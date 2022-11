Izpoved: Mrtva sem bila 11 minut, videla sem nebesa in pekel, a tega nisem pričakovala (VIDEO)

Ljudje, ki so doživeli klinično smrt, so imeli različne izkušnje in so to stanje opisali povsem drugače. Nekaterim so se prikazali najbližji, nekateri so slišali ljubljene, ki so jih nagovarjali in vabili, naj se vrnejo v življenje, nekateri niso videli ničesar, izkušnja Američanke Charlotte Holmes pa je povsem neverjetna. Zadela jo je možganska kap, po treh dneh p je njeno telo ugasnilo. Srce je nehalo biti in tako rekoč je umrla. Zdravniki so jo poskušali oživljati 11 minut, ta čas, torej klinično smrt, pa je opisala takole: »Bila sem nad svojim telesom. Videla sem, kako mi masirajo srce in me poskušajo oživiti. Videla sem jih vse – svojega moža in medicinske sestre, ki so bile okoli mene. In potem sem zaslišala glasbo. Ko sem odprla oči, sem vedela, kje sem. Vedela sem, da sem v nebesih,« je povedala v videu na kanalu The 700 Club na youtubu.

Po Charlottinih besedah ​​je bil kraj, v katerem se je znašla, čudovit, slišala pa je tudi angele, ki so prepevali čudovite pesmi. Tako kot mnogi drugi, ki so imeli podobno izkušnjo, je tudi Charlotte videla svoje ljubljene, ki so umrli pred mnogimi leti, denimo svoje starše. Z njimi je bil sorodnik, ki so mu amputirali nogo in v tej 'viziji' je stal pri zlatih vratih z obema zdravima nogama. Tam je bil tudi fant, ki ga ni mogla prepoznati. In potem je bog spregovoril z njo in rekel, da je to otrok, ki sta ga z možem izgubila pred 40 leti.

»Gledala sem lepoto okoli sebe. Videla sem drevesa, videla sem travo. In vse se je zibalo ob glasbi. Tu je bil tudi čudovit, najlepši vonj, nekaj, kar še nikoli nisem vonjala. Toliko je tega, česar se ne da opisati z besedami.« Njena predstava, da se v raju ljudje sprehajajo v dolgih oblekah, mirni, vedri in nasmejani, je bila pravzaprav le delno resnična. Izkazalo se je, da je bila obkrožena z ljudmi v običajnih oblačilih, in tega ni pričakovala. »Tisti, ki sem jih videla, so bili v navadnih oblačilih. Obstaja pa kraj v nebesih, kjer so v haljah, verjetno višje kraljestvo, še svetejše mesto. Bilo je tako ogromno – toliko sem videla v tem kratkem času, in dejansko sem bila pred vrati, a nisem vstopila.«

Pogled v pekel

Poleg nebes in lepih stvari je Charlotte videla tudi pekel, pa tudi ljudi, ki so bili v njem. Prizor jo je zelo presenetil, saj je verjela, da so ljudje, ki jih tam vidi, v resnici dobri. »Rekla sem, da to ni mogoče, Jezus pa mi je rekel, da je, če ne spremenimo načina življenja, za vedno. Mislim, da je želel ljudem povedati, da ne moremo biti neodločni, ne moremo biti z eno nogo v svetu greha in biti v nebesih. Slišala sem očeta, ki mi je rekel: 'Imaš čas, da se vrneš in to deliš z vsemi'.«

Charlotte globoko verjame, da smo v nekakšni duhovni vojni, da ohranimo prave vrednote, dobroto, čistost duše in se upremo vsemu zlu, ki nas obdaja, da bi po smrti dobili mesto, ki si ga zaslužimo.