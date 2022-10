Grozljivi posnetek iz porodnišnice: črvi gomazijo na vse strani (FOTO)

Po instagramu se širi posnetek in fotografija kopalnice iz porodnišnice v Beogradu. »Kaos, tako je videti kopalnica v porodnišnici na Višegradski ulici. Črvi lezejo povsod. Groza,« je zapisal avtor. Več kot sto komentarjev pod objavo potrjuje, da to ni izmišljeno.

»Na Višegradski sem rodila leta 2020 in 2022. Razmere so grozne, to je le delček tega, kar je tam mogoče videti. Spomnim se, da v kopalnici s tremi kabinami, s straniščem in prho ni bilo svetlobe tri mesece. Zakaj, ne vem, smo se pa prhale ob luči mobilnika. Vse je dotrajano, od lesene konstrukcije do ploščic in kabin. Težko mi gre z jezika, ampak tudi pacientk se najde vseh vrsti: nekatere lepijo vložke na radiator, druge ne potegnejo vode za seboj,« je zapisala neka ženska. »Še straniščnega papirja ni, kot da je to luksuz. Tople vode ni bilo, in ko sem se želela oprhati z mrzlo vodo, se je odtok zamašil, tako da mi je zalilo noge. Kakšna sramota!« je zapisala druga.

»Uboge ženske, kje morajo roditi ... Razmere so slabše od tistih v grozljivkah. Država deklarativno spodbuja večjo rodnost, bolnišnice pa so takšne, kot da bi jih gradil Drakula. Denar vlagajo v stadione, resničnostne šove in druge neumnosti, šole in bolnišnice pa so ruševine,« pa je dodal neki komentator.