Groza v tunelu: voznika je skoraj kap, ko je pred sabo zagledal ta prizor (VIDEO)

Na spletnih omrežjih se je razširil posnetek nenavadnega prizora iz avtomobilskega tunela. Voznika je namreč skoraj zadela kap, ko se je pred njim pojavila luknja v cesti, segajoča čez ves vozni pas. Ustavil je avto in se vprašal, ali je prizor resničen. Odločil se je, da ga posname, medtem pa se je začel približevati naslednji avto. Voznik je videl, da se pelje naravnost proti luknji in kar ni mogel verjeti, da ne ustavi. Ker je drugi voznik nadaljeval vožnjo, se je v nekem trenutku svetloba nekoliko drugače odbila in prvi je sprevidel, da mu je strah v kosti pognala velika luža in da je bilo vse le optična prevara.

Na srečo se je vse skupaj končalo brez nesreče. Voznik je posnetek objavil na instagramu, od koder pa so ga umaknili, ker je med posnetkom grdo preklinjal. Če želite prizanesti svojim ušesom, pred predvajanjem spodnjega posnetka izključite zvok.