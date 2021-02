Dvojčka sta zdaj dvojčici

Izjemna podpora družine

Pred devetnajstimi leti sta se na jugovzhodu Brazilije, v Tapiri, ki šteje le 4000 prebivalcev, rodila dvojčka. A odkar pomnita, se zavedata, da jima je narava namenila napačen spol. Ker sta se venomer počutila kot dekleti, zdaj ženski, sta se pred časom odločila za prelomno spremembo.K sreči jima je ob strani stala družina, ki sta ji neizmerno hvaležna za vso podporo in pomoč v letih, ko so se njuni vrstniki norčevali iz njiju, ju ustrahovali in celo spolno nadlegovali. Njuna mati je vseskozi vedela, da je rodila dekleti, ujeti v deškem telesu, in da neizmerno trpita, ker svetu ne moreta pokazati, kdo sta v resnici. Ni se bala spoznanja, ki se je v najstniški dobi dvojčkov odločno potrdilo, a je leta in leta trepetala pred predsodki in odzivi okolice, ki je, ne nazadnje, z njenima hčerkama venomer okrutno obračunavala, Brazilija pa je po mnenju mnogih ena najbolj transfobičnih držav na svetu.To potrjujejo tudi črne številke, samo lani so umorili 175 transspolnih oseb, mačizem in homofobija sta tam pač globoko zakoreninjena. V oporo je bil sinovoma oziroma zdaj hčerkama tudi oče, dedek pa jima je sklenil uresničiti sanje: da je pokril stroške operacije, ki je stala dobrih 16.000 evrov, je na dražbi prodal zemljišče in ves izkupiček namenil vnukinjama ter njuni prihodnosti.Dekleti, ki sta se zdaj tudi uradno poimenovaliin, sta sprva načrtovali poseg na Tajskem, kjer so takšne operacije mnogo dostopnejše, potem pa sta izvedeli za domačo kliniko v mestu Blumenau, ki je specializirana za področje transseksualnosti. Uradno sta prvi primer dvojčkov na svetu, ki so se skupaj odločili za prelomno spremembo in potrdili svojo žensko identiteto. Poseg je trajal pet ur, operirali pa so ju v dveh dneh. Mayla in Sofia se veselita novega, svobodnega življenja in načrtovanja prihodnosti v ženskem telesu.Prva bo nadaljevala študij medicine v Argentini, Sofia pa gradbeništva v São Paulu, in čeprav trenutno živita ločeno, sta izjemno navezani druga na drugo, poudarjata, in si bosta vse življenje v dragoceno oporo.