Drama na kopališču: Hrvatici se je med plavanjem kača ovila okoli vratu!

Vesna T. iz Čačka (56) je doživela pravi šok, ko je med kopanjem na urejenem kopališču pri Gornjem Milanovcu doživela neprijetno srečanje s kačo. »Med plavanjem sem začutila, da se mi nekaj ovija okoli vratu, mislila sem, da je del kopalk, vendar sem doživela pravo travmo, ko sem videla kačo,« je povedala za agencijo RINA.

Dodaja, da jo je bilo tudi strah, a da je vedela, da mora odreagirati takoj, saj je lahko vsak trenutek čakanja nevaren.

»Refleksno sem jo snela in vrgla v vodo, nato pa odplavala na obalo. Šele čez nekaj časa sem prišla k sebi. V trenutku, ko se mi je kača ovila okoli vratu, je bilo v vodi kakih 50 ljudi, hvala bogu se strašni plazilec ni približal kakšnemu otroku,« pravi Vesna.

Ko je domačinom povedala, kaj se je zgodilo, so ji povedali, da je bilo letos rekordno število kač ne le v vodi, ampak tudi na kopnem. To je v skladu z izjavami znanega lovca na kače iz Čačka Dejana Bisenića, ki poudarja, da nikoli ni imel več dela, kot ga ima sedaj.

Lovec na kače ima toliko dela, kot še nikoli. FOTO: Environment Secretariat Of The M Via Reuters