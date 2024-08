Devetletnica pometla z mojstri kung fuja

Kung Fu je stara kitajska borilna veščina, ki poleg telesne zahteva tudi odlično duhovno pripravljenost, največji mojstri pa potrebujejo za odlično izvedbo več let treninga. Zato je toliko bolj osupljiv dosežek komaj devetletne Zhang Sixuan iz kitajske province Henan, ki je na svetovnih letnih šaolinskih igrah osvojila naslov šaolinska zvezda kung fuja. Letos se je pomerilo 124 mojstrov te borilne veščine iz 47 držav, prestižni naslov pa je uspelo osvojiti le desetim. Tekmovanje se je odvijalo v šaolinskem templju​ v Henanu.

Gledalce je med drugim osupnilo njeno izvajanje vadbe za prožnost tong zi gong, med katero je telo premikala v najrazličnejše položaje, ki jih navadni smrtniki niti v sanjah ne zmorejo. Kot je povedala njena trenerka na osnovni šoli Jingzhong Martial v Tangyinu Zhao Zhenwu, devetletnica trenira že štiri leta. Pohvalila je njeno marljivost, saj se nad treningi, ki se včasih zavlečejo pozno v noč, menda še nikoli ni pritožila. »Sixuanova je zelo trdoživa in ni nikoli jokala. Tudi če mora trenirati dlje kot do 23. ure, se nikoli ne pritožuje, da je utrujena ali da je prehudo. Zelo rada ima borilne veščine in med počitnicami pogosto ostane v šoli, da trenira,« je ponudila vpogled v delček zahtevnega življenjskega sloga, ki se ga mora devetletnica držati, če želi biti najboljša. Da se je šolarka sploh lahko udeležila tekmovanja, na katerem nastopajo mnogi veliko starejši od nje, je morala prestati vrsto avdicij.

Trenerka je pohvalila dekličino vztrajnost in odločenost. FOTO: Facebook

Šaolinske borilne veščine so del kitajske kulturne dediščine in imajo več kot 1500-letno zgodovino. Svetovno tekmovanje so prvič priredili leta 2022. Dogodek je prejel pohvale z vsega sveta, zato so se organizatorji odločili, da bo postal tradicionalen.