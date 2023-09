Čudeži se dogajajo: planinec preživel 600-metrski padec

Čudeži se dogajajo. Med vzponom na sveto goro Taranaki na novozelandskem Severnem otoku je eden izmed skupine hribolazcev zgrmel z vrha gore in se ustavil šele 600 metrov nižje, pri čemer je utrpel le manjše poškodbe. Kakor so povedali policisti pokrajine Taranaki, je imel neverjetno srečo, ker je toplo spomladansko vreme (na drugem koncu sveta) zmehčalo led na strmini in možakar je končal v snegu. Za boljšo predstavo: strmina, po kateri se je kotalil, je enaka višini nebotičnika Makkah Clock Royal Tower v Savdski Arabiji, ene najvišjih stavb na svetu, oziroma šest in pol ljubljanskih Kristalnih palač.

Vzpon na vrh je tehnično zahteven in strm. FOTO: Wirestock/Getty Images

Planinec je bil del skupine, ki se je pred dnevi odpravila na vrh 2518 metrov visoke gore, ki med novozelandskimi staroselci Maori velja za sveto. Na vrhu pa mu je zdrsnilo. Ko je eden od članov odprave videl, kako je možakar izginil iz vidnega polja, se je takoj odpravil za njim, da bi ga našel. Na srečo je bil tedaj na gori tudi pripadnik lokalne gorske reševalne službe, ki je planincem pomagal pri iskanju padlega planinca.

Gore Taranaki se drži sloves ene najnevarnejših gora na Novi Zelandiji. 2518 metrov je visoka.

Nevarna gora

Gore Taranaki (včasih so ji rekli tudi Egmont) se drži sloves ene najnevarnejših gora na Novi Zelandiji, kar potrjujejo tudi podatki novozelandskega urada za varnost v gorah. Leta 2021 sta se na njej smrtno ponesrečila dva planinca, ki sta zdrsnila na skoraj istem mestu kot prej omenjeni hribolazec.

Gora na Severnem otoku ni mačji kašelj. FOTO: Janice Chen/Getty Images

Taranaki je sicer speči vulkan, ki leži relativno osamljen od drugih hribov na zahodni obali Severnega otoka. Na uradu za varnost v gorah so povedali, da njegova odmaknjena lokacija v kombinaciji z bližino morske obale poskrbi za zelo divje in nestabilne vremenske razmere, kakršne se na Novi Zelandiji le stežka najdejo. »Če zraven prištejemo še zahteven teren, je lahko ena sama napaka usodna,« pravijo novozelandski gorniki.