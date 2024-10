Cenik ljubljanskega servisa, da te kap: za določene stranke doplačilo tudi do 250 evrov (FOTO)

Po družbenih omrežjih je zaokrožil cenik enega od ljubljanskih računalniških servisov. Kot navajajo, pri njih ura nezahtevnega servisa stane 25 evrov, za uro zahtevnejšega pa je treba odšteti deset evrov več.

A to še ni vse. Stranke, ki želijo mojstre opazovati, jim svetovati ali pomagati, morajo doplačati od 45 do 65 evrov. Izjema so tudi stranke, ki so računalnik poskusile popraviti same, še dražje pa je, če so to zamolčale. To namreč stane kar 250 evrov več. Doplačilo je predvideno tudi za posameznike, ki so si posnetke popravila ogledale na youtubeu in so prepričane, da je popravilo enostavno.

Ob tem velja poudariti, da cenika ne gre jemati preveč resno. Kot piše v drobnem tisku na ceniku, je ta informativno-zabavne narave in ne predstavlja veljavnega cenika podjetja. »Če pa kdo vseeno želi plačati na podlagi tega neveljavnega cenika, bo ves denar šel v dobronamerne projekte,« so še zapisali na dnu strani.