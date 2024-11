Bivši mesar razkril, kako goljufajo kupce: to so triki, na katere morate biti pozorni

Nekateri kupci imajo nenehno občutek, da so jih trgovci pri tehtanju mesa ogoljufali. Če sadje in kruh tehtamo sami, pa to ne velja za meso. Eden od nekdanjih mesarjev je za hrvaški portal zagreb.info dejal, da nekateri trgovci uporabljajo različne trike z mesom, da bi kupec plačal več, a tega niti ne opazi.

Mesar se je odzval na eno od objav na družbenem omrežju, kjer je kupec zapisal, da je bil zaveden pri sto gramih mesa. »Bodite pozorni, goljufajo pri tehtanju. Na kontrolni tehtnici v trgovini je pokazalo le 78 gramov. Ni prvič, da goljufajo. Prodajalka se je branila, da je tehtnica takšna. Pri večji teži to težje opazimo, a pri 100 gramih je zelo očitno,« je zapisal v objavi na instagramu.

Triki z mesom

»Verjetno veste, da je meso prepojeno z vodo, zato se zgodi, da vam v trgovini sicer narežejo kilogram zrezkov, ko pa jih doma postavite v hladilnik, bo meso izgubilo težo in ne bo več kilogram.

Mesarji uporabljajo tudi trike s tehtnico. Pod papir vedno položijo košček nečesa, da se teža poveča, saj si tako vodja prodajalne v žep lahko doda plus,« je komentiral moški, ki je zaradi teh goljufij dal odpoved v mesnici.

Kar se tiče trikov z mesom, mnogi mesarji ne želijo zmleti svežega mesa, ampak kupcem ponudijo že vnaprej mleto, saj se na ta način znebijo ostankov, namesto da bi kupcem ponudili prave kose čistega mesa.

Večini potrošnikov ne pade na pamet, da bi doma ali v trgovini ponovno stehtali pakiranje mesa, zato se zgodi, da v ceno vključijo papir ali plastično embalažo, v kateri je meso pakirano.

Mesarju so znani tudi triki s prelepljanjem deklaracij ter navajanjem različnih cen na polici in na blagajni.