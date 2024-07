Bi spali v tej najbolj kičasti hiši? Ta edinstvena izkušnja ne bi bila poceni

Podobe Miki Mišk, plišaste igrače, velikanski kipec zajca in stopnišče, oblečeno v kosmato blago z vzorcem leoparda – to je le nekaj kičastih reči, ki pričakajo goste v počitniški hiši Little Nan's v britanskem Dorsetu. Nepremičnino v bližini pristanišča Weymouth je mogoče najeti na Airbnb. Neuradno velja bivališče za najbolj kičasto v Veliki Britaniji, nekateri pa menijo, da bi si zaslužilo kar naziv najbolj kičastega vikenda v Evropi.

Hiša je podaljšek znanega londonskega koktajl bara Little Nan's, tudi njo pa zaznamuje opremljanje v maksimalističnem slogu. Ljubitelji reda, malo pohištva in čistih linij naj se tu raje ne ustavljajo, saj jih lahko prenapolnjena notranjost resnično preveč vznemiri. V vsakem prostoru naletite na poplavo vzorcev, barv in motivov. A čeprav se zdi, da je vsega preveč in da vsaka stvar bode v oči, celota deluje nenavadno usklajeno in harmonično.

Otroška spalnica je prava zakladnica zanimivosti. FOTO: Airbnb

Pisane blazine in kičasti predmeti so prvotno pripadali babici lastnika bara in vikenda Tristana Scotta. Babica, ki je njegova vzornica, je umrla leta 2010 v starosti 103 leta, prav ona pa je vnuka navdušila za bohoten slog. Česar ni našel med njeno zapuščino, je poiskal v starinarnicah, na vrtnih razprodajah in v dobrodelnih trgovinah.

Štirinadstropno hišo med drugim krasita zlat doprsni kip kraljice Viktorije in komplet porcelanastih punčk. Podstreha je spremenjena v domači kino, ima pa tudi balkon, ki ponuja razgled na ocean. V hiši so tri spalnice, ena je opremljena v slogu devetdesetih in spominja na Scottovo nekdanjo otroško sobo. V hiši sta tudi dve ogledali, namenjeni snemanju selfiejev, da bodo posnetki še bolj zanimivi, pa si gostje lahko nadenejo starinske obleke, klobuke in lasulje, ki jih najdejo po omarah. Na dvorišču za hišo je mogoče kaditi, na vrtu spredaj pa je dovoljen žar.

Kot obljublja Scott na Airbnb, gostom v njegovi hiši ne bo nikoli dolgčas. In cena? Za eno noč boste odšteli nekaj manj kot 700 evrov.