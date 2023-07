Besni chef veganom prepovedal vstop

AvstralskI chef John Mountain si je nakopal ogorčenje veganov in pohvale vsejedcev, potem ko je v navalu jeze zaradi negativnega komentarja ene od rastlinojedk kar vsem veganom prepovedal vstop v svojo restavracijo. Omenjena ženska je pisala v restavracijo, ki jo obožujejo ne le običajni smrtniki, ampak tudi zvezdniki, ter vprašala, ali je mogoče pri njih pojesti tudi kaj brezmesnega. Chef ji je prijazno odgovoril, da pripravljajo zelenjavne priloge, njoke, na voljo so tudi solate. Dogovorila sta se za posebni meni, ko je ženska restavracijo obiskala, pa so, menda zaradi hude gneče, na njene prehranske zahteve pozabili.

V njegovi restavraciji strežejo pretežno mesne jedi. FOTO: Lisovskaya/Getty Images

Lačna in ogorčena se je veganka obrnila na družbena omrežja ter zapisala, da so ji ponudili zgolj en veganski meni, pa še ta da jo je stal 32 dolarjev. »Mislim, da je dandanes izjemno pomembno, da so restavracije sposobne ugoditi vsem. Da vaš meni nima dela, namenjenega tistim, ki uživamo zgolj rastlinsko prehrano, kaže na to, da niste dober chef. Upam, da bom lahko že kmalu videla izboljšanje,« je chefa javno okrcala Avstralka, Mountain pa ji ni ostal dolžan. »Hvala za vaš negativni odziv. Le delite svojo usr**o izkušnjo s svetom in vesel bom, če vas nikoli več ne vidim. Kako otročje. Vi in vaši veganski kolegi lahko mirne volje odslej obedujete kje druge, k nam nimate več vstopa,« se je glasil odgovor.

Pozneje je lokalnim medijem pojasnil, da bi morali ljudje vedeti, kaj lahko v njegovi restavraciji pričakujejo, in da to ne bodo listi solate, saj je v preteklosti izdal knjigo z naslovom Pujs, v kateri je zbral recepte s svinjino. In ni jih bilo malo, ki so se z njim strinjali. »Vegani pričakujejo, da se jim bodo prilagodili v restavraciji, ki streže meso, a poskusite v veganski restavraciji naročiti zrezek, linčali vas bodo. Dvolični predrzneži,« je zapisal eden od spletnih uporabnikov. »Res je. Vsi se moramo prilagajati njim, oni pa se ne bodo nikomur. Naj zahajajo v svoje restavracije, tudi nam vsejedcem ne pade na pamet, da bi obiskali njihove,« pa je dodal drugi.