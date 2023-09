Ameriška vojska le našla letalo, pilot se je katapultiral

Ameriška vojska je našla razbitine pogrešanega lovskega letala F-35 v zvezni državi Južna Karolina, so sporočili iz oporišča Charleston. Letalo je bilo pogrešano od nedelje, ko se je pilot zaradi nesreče, ki jo še preiskujejo, katapultiral iz kabine, plovilo pa je strmoglavilo. Medtem ko so pilota hitro našli in ga odpeljali v bolnišnico, pa ameriška vojska ni takoj našla letala, zaradi česar so v oporišču Charleston zaprosili za pomoč lokalno prebivalstvo. Poziv so objavili tudi na družbenem omrežju x, nekdanjem twitterju.

Razbitine so našli šele dan po nesreči v okrožju Williamsburg, okoli 130 kilometrov severovzhodno od oporišča Charleston v Južni Karolini. »Nesrečo trenutno preiskujemo in zaradi integritete preiskovalnega postopka ne moremo posredovati dodatnih podrobnosti,« so sporočili predstavniki ameriške vojske.

Lovsko letalo F-35, ki naj bi bilo nevidno za radarje, je izginilo v nedeljo popoldne, ko je pilot letel nad Južno Karolino. Za zdaj še ni jasno, kaj se je zgodilo, ko je bilo letalo na avtopilotu, oblasti pa trdijo, da je bilo vpleteno v »nesrečo«. F-35 lightning II je večnamensko lovsko letalo pete generacije z nizko opaznostjo, ki ga je razvilo podjetje Lockheed Martin. Stane okoli 80 milijonov dolarjev, odlikuje pa ga tehnologija za zmanjšanje radarske opaznosti, saj so njegovo ogrodje, senzorji in sistemi zasnovani tako, da jih radarji ne zaznajo. Torej niti ni čudno, da ga najprej niso našli ...