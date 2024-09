95 odstotkov ljudi ne zna rešiti harvardskega matematičnega problema. Veste odgovor?

Matematični problem iz leta 2021, ki naj bi bil zastavljen na razgovoru za vpis na univerzo Harvard, se znova širi po družbenih omrežjih. Naloga, s katero je bilo pojasnjeno, da je 95 odstotkov ljudi ne zna rešiti, je marsikoga zmedla in sodeč po komentarjih se s pravilnim odgovorom ubadajo še danes.

»Sedem moških ima sedem žena. Vsak moški in vsaka ženska imata sedem otrok. Kakšno je skupno število ljudi?« se glasi naloga. Odzivi uporabnikov so bili različni, od 21 pa vse do 448. »To je besedna igra,« je komentiral eden, drugi pa dodal: »Obstaja več odgovorov in nobeden ni napačen.«

»To je dvoumno vprašanje, kar je po mojem bistvo naloge,« je komentiral tretji in ugibal, da gre za vprašanje z dvema pravilnima odgovoroma.

Namreč, če ima vsak moški eno žensko, je pravilen odgovor 63 (predpostavimo, da je sedem parov, tj. sedem moških in sedem žensk, torej 14 ljudi. Vsak par ima sedem otrok, torej skupaj 49 otrok in 14 odraslih, torej skupaj 63).

Če pa ima vsak moški sedem žena, je odgovor 392 (če ima vsaka od 49 žensk sedem otrok, je to 343, in če ima vsak moški sedem otrok, je to 49, kar je enako 392), poroča index.hr.

