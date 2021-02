Trnovski šolarji v župnišču

Nekateri iz ljubljanskega Trnovega, ki so leta 1991 vstopili v novo šolsko leto, se še spomnijo, da je imela trnovska osnovna šola kar nekaj prostorskih težav. Te pa so za silo rešili tako, da jim je dva prostora za nekaj najemnine odstopilo trnovsko župnišče.Preuredili so jih v učilnici. Najemnina je bila minimalna, šola pa je plačala le toliko, kolikor je imel trnovski župnikz njo stroškov. Je pa morala za devet ur na teden najeti tudi telovadnico v Partizanu Trnovo, da otroci niso telovadili v razredih ali na hodnikih.Starši so bili nejevoljni, saj so pričakovali, da bodo otroci od pouka odnašali čim več, ne pa da se soočajo s prostorskimi težavami. Ja, takšni časi so bili.