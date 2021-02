Smejali smo se ...

Na vsakoletnem tekmovanju v alpskem smučanju za moške v Kranjski Gori se srečatainV VIP-šotoru je živahno, da je kaj, saj ne manjka nihče iz aktualne družbeno-politično-družabne scene. Pije se in hrana diši iz vsakega kota šotora. Tudi Tina Maze in Janez Janša sta tam in se srečata pred bogato obloženo mizo nekje v kotu.Sliši se, da je Mazejeva navijala za, Janez pa za. Naenkrat pa vljudnostni pogovor prekine Tina in Janezu omeni:Tina: Janez, ti bi moral smučati.Janez: Zakaj pa to?Tina: Zato, ker nikoli ne bi odstopil.