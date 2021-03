Regres za doktorje v Mariboru

Leto 1991 je bilo polno stavk ali groženj s prekinitvijo dela. Za eno od slednjih so poskrbeli tudi v Splošni bolnišnici Maribor. Napovedali so jo za petek, 21. junija 1991, ker so slišali, da ne bodo prejeli regresa. Stavke pa le ni bilo, saj je vodstvo obljubilo 3700 dinarjev akontacije regresa. »To bomo izplačali kljub tveganju za resne zaplete pri izplačilu naslednjih plač,« je za Slovenske novice dejal dr. Rudi Turk, direktor bolnišnice. Ta je bila v devetdesetih letih pravzaprav nenehno gradbišče. Tako so bili v sklopu IV. samoprispevka zgrajeni medicinsko-funkcionalni trakt III (odprtje 1991), oddelek za perinatologijo (1991) ter obnovljena in razširjena ginekologija (1992). V sklopu V. samoprispevka sta zrasla interni trakt B leta 1993 in trakt A leta 1995. Prvi objekt, ki ga je v mariborski bolnišnici obnavljala država v sklopu zakona o investicijah v zdravstvu, je bila kirurška stolpnica z nadgradnjo dvorane in sanacijo potresnih vezi (1998). Pa še regres so izsilili!

