Dolgoročni tridnevni načrt

Skupni naslov je bil Božična srečanja, vabila iz številnih krajev so deževala, predvideni nastopajoči – od Silva Terška, Miše Molk, Alberta Gregoriča, Vite Mavrič, Marjana Kralja, Saša Hribarja do Milana Resnika in ansambla Amadeus z Meto Malus – so se pridno pripravljali. Pa je prišla odpoved, ker da se je porušila finančna konstrukcija. Meta Malus, ki je v prilogi Plus Slovenskih novic pripravljala horoskop, pa je dogajanje zagrenjeno komentirala: »V naši mladi državi najbolj dolgoročen načrt časovno obsega le tri dni!«



Včasih pomislimo, da ta izjava, izrečena pred tremi desetletji, nemalokrat velja še danes.

