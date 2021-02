Konec leta 1991 je bilo zelo zanimivo za obrat Tekstilne tovarne Otiški Vrh (obratovati je začela že pred drugo svetovno vojno). Pri njih sta se – ločeno – oglasila ministrain. In tako so tudi zaposleni na lastni koži občutili dejstvo, da je Slovenija postala samostojna država.Kot so izvedele Slovenske novice, je minister Janez Janša pri njih kupil kar dvanajst tisoč parov nogavic za slovenske teritorialce, naročilo ministra Bavčarja pa je bilo nekoliko skromnejše, vendar so bili odgovorni v tovarni še vedno zelo zadovoljni. Za svoje policaje je kupil 9000 parov.Se je pa ob nogavice obregnil tudi aforist Slovenskih novic, ki je v rubriki Dober dan, Slovenci na isti dan zapisal: »Slovensko bančništvo je genialno. Imamo devize, ki jih ni mogoče dvigniti, devize po uradnem tečaju, devize po črnem tečaju, devize po borznem tečaju in devize v – nogavicah.«