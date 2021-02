Argentina, ZDA ... in Slovenija

Mezzosopranistka Bernarda Fink, Slovenka, rojena v Argentini FOTO: MATEJ DRUŽNIK

Leta 1991 se je v Slovenijo preselilo nekaj mladih Slovencev, rojenih v Argentini. Prijateljsko so se družili v Stari Ljubljani. Predstavniki slovenskih izseljencev iz ZDA in Nemčije ter slovenskih ustanov so jim predlagali, naj za reševanje izseljenske problematike ustanovijo društvo izseljencev povratnikov, in ker neposredno poznajo izseljenske potrebe, predstavljajo interese izseljencev v matični domovini. Takoj so šli v akcijo in preskrbeli prvo pošiljko učbenikov za izseljenske otroke v Argentini, sledile so akcije Pariz, sinhronizirane videokasete za otroke v ZDA in Kanadi idr.Na začetku leta 1992 so bodoči maturanti slovenskega srednješolskega tečaja v Argentini zaprosili nekdanjo profesorico, tedaj članico nastajajočega društva, naj jim pomaga pri organizaciji obiska domovine staršev, jih spremlja in vodi po Sloveniji; poleg tega so jih razne organizacije in politične stranke vabile, naj predavajo o izseljencih in slovenskem izseljenstvu.Bližale so se volitve, izseljenci so se obrnili na člane društva, ki so posredovali pri volilni komisiji, da bi olajšala postopek glasovanja v tujini. Posredovali so tudi kot pooblaščenci pri mnogih postopkih o ugotavljanju slovenskega državljanstva in pri urejanju denacionalizacijskega postopka mnogih upravičencev.Tako so se akcije vrstile, še preden je bilo društvo registrirano. Prva skrb je bila skupnost, iz katere so mladi izhajali, a obzorje se je takoj razširilo na ves svet: ZDA, Kanado, Argentino, Francijo, Belgijo, Nemčijo, Avstrijo, Italijo, Švedsko, Avstralijo in drugam. Sledili so koncerti, obiski, gostovanja, predavanja, razstave idr.Kakor koli: Izseljensko društvo Slovenija v svetu je prostovoljno združenje Slovencev iz domovine in sveta, staro toliko kot Slovenske novice; no, registrirani pa so eno leto manj, kar pa jubileju niti najmanj ne zmanjšuje veljave.