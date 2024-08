Zvezdniki na olimpijskih igrah (Suzy)

V Pariz, mesto ljubezni, luči in letos tudi olimpijskih iger, se zvezdniki zelo radi podajajo, a tokrat imajo še posebno dober razlog, tako hollywoodska smetana kar dere v francosko prestolnico, da bi si lahko ogledala tekme, na kateri se za medalje potegujejo njihovi sodržavljani in sodržavljanke.

Ker je ekipa ZDA številna, so možnosti seveda velike. Tega se zavedajo tudi igralci, pevci in celo sami upokojeni športniki, ki so prišli ne le na slavnostno odprtje, pač pa tudi na ogled tekmovanj. Z VIP-sedežev se tako družijo, pozdravljajo, zabavajo in navijajo za svoje favorite.

Tom Cruise in Lady Gaga, ki je zapela na odprtju, sta bila drug drugega zelo vesela na tekmi ženske športne gimnastike.

Pevec John Legend in njegova žena Chrissy Teigen sta s seboj na odprtje in tekme pripeljala sina Milesa in hčerko Luno, najmlajša dva sta pustila doma.

Pevka Ariana Grande se je družila z urednico revije Vogue Anno Wintour, medtem ko jima je režiser Baz Luhrman hotel nujno pokazati nekaj na telefonu.

Šampionka Lindsey Vonn je presenetila z modno podobo na odprtju, za tekme je bila že bolj umirjeno urejena.

Igralka Cynthia Erivo se je potrudila z ekstravaganco.

Jessica Chastain je na tekme pripeljala otroka Giulietto in Augustusa, ki ju redko kaže v javnosti.

Eno od letošnjih presenečenj je Snoop Dogg, ki se je prebil med poročevalce.

Med najbolj znanimi je bil zagotovo Tom Cruise, ki je snemal skupinske selfije z oboževalci, manjkala ni niti prva dama ZDA Jill Biden, medtem ko je raper Snoop Dogg ne le nosil olimpijsko baklo, tam je celo po službeni dolžnosti – kot poročevalec mreže NBC.